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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة السبع.. ألمانيا تطالب برفع قيمة الدعم للدول الإفريقية

قمة السبع.. ألمانيا
قمة السبع.. ألمانيا تطالب برفع قيمة الدعم للدول الإفريقية

قبل انطلاق قمة مجموعة السبع، طالبت ألمانيا بزيادة قيمة الدعم للدول الفقيرة لا سيما في قارة أفريقيا.

ودعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر الدول الصناعية السبع الكبرى إلى تخصيص 16 مليار دولار لتوفير لوجستيات التطعيم في البلدان الفقيرة.

وتأتي تصريحات مولر قبيل بدء اجتماع  في مقاطعة كورنوال الإنجليزية، لزعماء الدول الصناعية السبع الكبرى، ومن المقرر أن تعلن خلاله بريطانيا التبرع بما لا يقل عن مليار جرعة لقاح للدول النامية.

انطلاق اجتماعات قمة مجموعة السبع في بريطانيا

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وأكد الوزير الألماني في تصريحات صحفية على ضرورة "أن تصل جرعات التطعيم أيضا إلى الناس"، بحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

وتابع "لا يزال هناك حاجة إلى 16 مليار دولار هذا العام  لسلاسل التبريد والاختبارات والأدوية لعلاج عواقب العدوى"، مطالبا بسد هذه الفجوة المالية سريعا، مشيرا إلى أن بلاده استبقت وقدمت 2.2 مليار يورو.

وأوضح مولر أن ألمانيا تدعم إنتاج اللقاحات في إفريقيا، مضيفا "أرحب بشدة بحقيقة أن مؤسس شركة بيونتيك، أوجور شاهين، قد أعلن عن رغبته في الانخراط مع شركته في أفريقيا".

وقال "نحن نتحدث بالفعل إلى منشآت إنتاج مناسبة في أفريقيا ونقدم تمويلا لبدء التشغيل لتأسيس إنتاج أفريقي للقاحات".

المانيا مجموعة السبع إفريقيا قمة السبع فيروس كورونا لقاحات كورونا

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