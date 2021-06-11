وزير الإستثمار السوداني : منصة للحوار مع القطاع الخاص نهاية العام..فيديو

قال الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار السوداني أنه لدينا تجربة لقطاع الأعمال وقطاع الخاص وهناك مشروعات تتعلق بمنطقة التجارة الحرة الافريقية.

وأضاف إبراهيم خلال جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا أنه مع نهاية هذا العام يتم إنشاء منصة للحوار مع القطاع الخاص مشيرا إلى أنه نحن نعمل على وضع استراتيجية بمشاركة القطاع الخاص.

وتابع وزير الاستثمار السوداني: أنه عند تنفيذ هذه المنصة سيكون هناك اجتماعات حتى يكون لدينا تمثيل مباشر من قطاع الأعمال .

وأشار إبراهيم إلى أنه نحتاج الى منصة رقمية لتحريك القيود والمعوقات أمام التجارة والاقتصاد فى القارة وسنقوم به قبل نهاية هذ العام.



