عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاده .. 4 أعمال فارقة تزين مسيرة محفوظ عبد الرحمن

محفوظ عبد الرحمن
محفوظ عبد الرحمن

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن، والذى يعد واحداً من أهم الكتاب فى تاريخ الدراما المصرية ، وحاز على جائزة الدولة التشجيعية في عام 1972، والتقديرية في عام 2002.

  

تخرج محفوظ عبد الرحمن  من جامعة القاهرة في عام 1960، وعمل بعدها في مؤسسة دار الهلال، وانتقل بعدها للعمل في وزارة الثقافة، وكتب خلال هذه الفترة في العديد من الدوريات الصحافية، منها (الآداب، المساء، الجمهورية، الأهرام، البيان اﻹماراتية، العربي). نشرت له مجموعة من الأعمال الأدبية، منها (البحث عن المجهول، أربعة فصول شتاء، اليوم الثامن).

 

قدم محفوظ عبد الرحمن عددا من الأعمال التى تعد من كلاسيكيات السينما والدراما المصرية ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها : 

 

مسلسل أم كلثوم :

 

يعد مسلسل أم كلثوم من أهم أعمال الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن ، وقد حقق العمل نجاحا كبيراً، ويعد أشهر الأعمال التى قدمت سيرة ذاتية لشخصية عامة وأنجحها ، وقامت ببطولته صابرين وتولت إخراجه إنعام محمد على .

ويروي مسلسل أم كلثوم  على مدار حلقاته السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي (أم كلثوم) منذ نشأتها في السنبلاوين ورحلتها مع والدها وأشقائها في غناء الأناشيد الدينية في كافة المناسبات، مرورًا بمشوارها الفني وانتقالها للاستقرار في القاهرة، وقصص الحب التي مرت بها خلال حياتها، ولمعانها الفني حتى تسيدت المشهد الغنائي في مصر، والأزمات التي صادفتها خلال عملها الفني وفي حياتها الاجتماعية.

 

مسلسل بوابة الحلوانى : 

تتناول أحداث القصة التاريخية جوانب الحياة المصرية في عهد الخديوية، من خلال إلقاء الضوء على مسيرة أسرة (الحلواني)، وحفر قناة السويس، وانتقال العمال والأسر للعيش بالقرب منها، والتأثرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية على المواطنين المصريين نتيجة هذا الحدث الكبير، والتركيز على عهد الخديوي (إسماعيل) بجوانبه السياسية، والشعبية، والصراعات القائمة من أجل الانفراد بالسلطة ، وقد عرض العمل على 4 اجزاء .

 

فى عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سميرة عبد العزيز وسر زواجها من محفوظ عبد الرحمن شفهياً فى تونس

 

حليم : 

يتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء (عبدالحليم حافظ) في فترات مختلفة من حياته، متناولًا العديد من جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة ، وقام ببطولته أحمد زكى ومنى زكى ومن إخراج شريف عرفة .

 

ناصر 56 :

يستعرض الفيلم فترة من أهم وأخطر فترات حكم عبد الناصر تلك التي شهدت تأميم قناة السويس في عام 1956. ويستعرض الفيلم علاقة عبدالناصر بمجلس قيادة الثورة والوزراء ومكتبه كذلك الجانب الشخصي مع زوجته وأولاده ووالده ، من بطولة أحمد زكى وإخراج محمد فاضل .

 

ذكرى ميلاد إنعام محمد علي السيرة الذاتية جائزة الدولة التشجيعية محمد فاضل منى زكى محفوظ عبد الرحمن

ترشيحاتنا

الأمور غير مستقرة.. رامي رضوان يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

لقاء الأشقاء.. متحدث الرئاسة ينشر صورة تجمع بين السيسي وولي العهد السعودي

انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن بأغلبية 171 صوتًا

ماذا يفعل منتخب إيطاليا في مبارياته الافتتاحية في اليورو؟

لخريجي الإعدادية..انفوجراف عن مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية

أبو حبيب الشثري.. إقامة صلاة الميت على مستشار في الديوان الملكي السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

قبل الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالات

خطاب عاجل لـ"التنمية المحلية"بـ استثناء يافطات الصيدليات من "ترخيص تنظيم الإعلانات"

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة.. قريبا

قابلة للزيادة.. رسوم النظافة تتراوح من جنيهين إلى 20 ألف جنيه بالقانون

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ