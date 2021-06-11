فى ذكرى ميلاده .. 4 أعمال فارقة تزين مسيرة محفوظ عبد الرحمن

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن، والذى يعد واحداً من أهم الكتاب فى تاريخ الدراما المصرية ، وحاز على جائزة الدولة التشجيعية في عام 1972، والتقديرية في عام 2002.

تخرج محفوظ عبد الرحمن من جامعة القاهرة في عام 1960، وعمل بعدها في مؤسسة دار الهلال، وانتقل بعدها للعمل في وزارة الثقافة، وكتب خلال هذه الفترة في العديد من الدوريات الصحافية، منها (الآداب، المساء، الجمهورية، الأهرام، البيان اﻹماراتية، العربي). نشرت له مجموعة من الأعمال الأدبية، منها (البحث عن المجهول، أربعة فصول شتاء، اليوم الثامن).

قدم محفوظ عبد الرحمن عددا من الأعمال التى تعد من كلاسيكيات السينما والدراما المصرية ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها :

مسلسل أم كلثوم :

يعد مسلسل أم كلثوم من أهم أعمال الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن ، وقد حقق العمل نجاحا كبيراً، ويعد أشهر الأعمال التى قدمت سيرة ذاتية لشخصية عامة وأنجحها ، وقامت ببطولته صابرين وتولت إخراجه إنعام محمد على .

ويروي مسلسل أم كلثوم على مدار حلقاته السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربي (أم كلثوم) منذ نشأتها في السنبلاوين ورحلتها مع والدها وأشقائها في غناء الأناشيد الدينية في كافة المناسبات، مرورًا بمشوارها الفني وانتقالها للاستقرار في القاهرة، وقصص الحب التي مرت بها خلال حياتها، ولمعانها الفني حتى تسيدت المشهد الغنائي في مصر، والأزمات التي صادفتها خلال عملها الفني وفي حياتها الاجتماعية.

مسلسل بوابة الحلوانى :

تتناول أحداث القصة التاريخية جوانب الحياة المصرية في عهد الخديوية، من خلال إلقاء الضوء على مسيرة أسرة (الحلواني)، وحفر قناة السويس، وانتقال العمال والأسر للعيش بالقرب منها، والتأثرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية على المواطنين المصريين نتيجة هذا الحدث الكبير، والتركيز على عهد الخديوي (إسماعيل) بجوانبه السياسية، والشعبية، والصراعات القائمة من أجل الانفراد بالسلطة ، وقد عرض العمل على 4 اجزاء .

حليم :

يتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء (عبدالحليم حافظ) في فترات مختلفة من حياته، متناولًا العديد من جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة ، وقام ببطولته أحمد زكى ومنى زكى ومن إخراج شريف عرفة .

ناصر 56 :

يستعرض الفيلم فترة من أهم وأخطر فترات حكم عبد الناصر تلك التي شهدت تأميم قناة السويس في عام 1956. ويستعرض الفيلم علاقة عبدالناصر بمجلس قيادة الثورة والوزراء ومكتبه كذلك الجانب الشخصي مع زوجته وأولاده ووالده ، من بطولة أحمد زكى وإخراج محمد فاضل .