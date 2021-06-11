قاد سيارة مشتعلة 100 مترا.. شهامة مصري تودي بحياته في الكويت

أفادت وسائل إعلام كويتية، بمصرع مصري في الكويت"اختناقا وذلك خلال محاولته إنقاذ وإبعاد سيارته عن حريق التهم سيارة مجاورة له في الفروانية.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مصري "شهم" دفع حياته ثمنا لإنقاذ الآخرين من حريق مركبته.

وأضافت أن بلاغ ورد عن حريق مركبتين بمنطقة الفروانية إحداهما لمقيم مصري ودفعته شهامته إلى ركوب سيارته المحترقة ونقلها بعيدا عن باقي المركبات من حولها لكي لا تمتد النيران إليها، وأثناء ذلك وخلال ابتعاده 100 متر فقد الوعي واختنق مما أدى الى وفاته.

وبحسب الصحيفة، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وأطفأت المركبتين.