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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قاد سيارة مشتعلة 100 مترا.. شهامة مصري تودي بحياته في الكويت

مصري يدفع حياته ثمنا
مصري يدفع حياته ثمنا لإنقاذ الآخرين في الكويت

أفادت وسائل إعلام كويتية، بمصرع مصري في الكويت"اختناقا وذلك خلال محاولته إنقاذ وإبعاد سيارته عن حريق التهم سيارة مجاورة له في الفروانية.

 

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مصري "شهم" دفع حياته ثمنا لإنقاذ الآخرين من حريق مركبته.

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وأضافت أن بلاغ ورد عن حريق مركبتين بمنطقة الفروانية إحداهما لمقيم مصري ودفعته شهامته إلى ركوب سيارته المحترقة ونقلها بعيدا عن باقي المركبات من حولها لكي لا تمتد النيران إليها، وأثناء ذلك وخلال ابتعاده 100 متر فقد الوعي واختنق مما أدى الى وفاته.

 

وبحسب الصحيفة، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وأطفأت المركبتين.

الكويت مصري الكويت مقتل مصري مصرع مصري حوادث حريق الفروانية

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