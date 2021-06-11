الاتصالات: توفير ترددات لخدمات المحمول ب3 مليارات دولار

تعرف على إنجازات الوزارة في 7 سنوات..

قال عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع خلال السنوات السبع الماضية شهد نقلة نوعية على أكثر من محور، مضيفا أن من أهم المحاور محور البنية التحتية، ومصر وصلت للدولة رقم ٤ في القارة في الإنترنت.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أنه زادت صادرات مصر الرقمية إلى ٤،١ مليار دولار في العام الحالي، لافتا إلى أن نمو القطاع بلغ ١٦٪ في العامين الماضيين.

وأكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تحتل المركز ال ٥٥ في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت ترددات لخدمات المحمول بتكلفة ٣ مليارات دولار.

وأكمل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه في عام ٢٠١٩ عملنا مشروع رفع كفاءة الاتصالات الثابتة، وهو ما أهلنا في عام ٢٠٢٠ ومع دخول الجائحة التعامل مع ارتفاع الضغط الأكبر على شبكات الإنترنت، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع أمر رائع وهام.