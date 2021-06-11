مستشار اقتصادى: المنافسة بين شركات التطوير العقارى تصب فى خدمة العملاء..فيديو

قال الدكتور عبد الرحمن خليل المستشار الاقتصادى، أن المنافسة الكبرى بين شركات التطوير العقارى تصب فى صالح العميل وتخدم "المستهلك".



وأضاف خلال حواره مع برنامج “البورصة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الأعلامية، منال السعيد،أن المنافسة صعبة للغاية، ويجب توافر عوامل النجاح.

وأشار الدكتور عبد الرحمن خليل المستشار الاقتصادى، الى أن البحث عن وحدات سكنية أو تجارية، يجب أن يتم وفق معايير، من حيث الأسعار، والخدمات المقدمة، والقيمة التى يحصل عليها العميل.

وأكد خليل، ضرورة معرفة سابقة أعمال شركة التطوير العقارى قبل الاقبال على الشراء منها، لافتا إلى أن شركات التطوير العقارى تقدم وحدات لكل شرائح المجتمع، لافتا إلى أهمية معرفة الشركة واحتياجات العميل للشركة التى يقدمها.

أشاد عبد الرحمن خليل المستشار الاقتصادى، بمبادرات التمويل العقارى التى تقدمها الدولة، مؤكدا أنها توفر الفرص لكل الشرائح.