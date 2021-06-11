أحمد فتحي يهنئ أزارو بعيد ميلاده

هنأ أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، صديقة وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي، بعيد ميلاده الـ 26.



ونشر أحمد فتحي، عبر إستوري حسابه بإنستجرام صورة له مع أزارو وهنأه قائلا: "كل سنة وانت طيب يا غالي ".



وأكد تقرير صحفي سعودي، على وجود منافسة قوية بين الأهلي الزمالك، للتعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب فريق الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “ الميدان” ، أن التنافس بدأ يشتعل بين الأهلي والزمالك، على التعاقد مع وليد أزارو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن الأهلي طرح فكرة عودة وليد أزارو لصفوف الفريق، في ظل اقتناع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بفكرة قيادة اللاعب المغربي لهجوم الأحمر، في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن الزمالك يخطط أيضا، للتعاقد مع وليد أزارو، لتعويض رحيل مصطفى محمد عن الفريق