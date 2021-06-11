الاتفاق السعودي يعلن التعاقد مع المدافع سعيد المولد

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع سعيد المولد قادما من أهلي جدة، بعقد يمتد لمدة عامين.

وذكر الاتفاق في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، أن المولد وقع على عقد انضمامه إلى الاتفاق بعد تجاوزه للفحص الطبي الروتيني.

من جانبه أبدى المولد سعادته بالتوقيع على عقد انتقاله إلى الاتفاق، حيث وصفه بالنادي الكبير، مؤكدا أنه سيسعى لبذل قصارى جهده مع الفريق من أجل إسعاد الجماهير.

المولد، 30 عاما، بدأ مسيرته في صفوف أهلي جدة، قبل أن يلتحق بفريق فارنزي البرتغالي عام 2015، ثم عاد للسعودية مجددا عام 2017 ولعب للرائد قبل أن يعود إلى الأهلي، حيث لعب له حتى نهاية الموسم الماضي.

وكان الاتفاق قد أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي باحتلال المركز الخامس برصيد 47 نقطة.