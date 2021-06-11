الاتصالات: بدأنا المرحلة الثالثة من التوسع في البنية التحتية الرقمية

إنشاء 5 مراكز للابداع الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التنمية والاستثمار في قطاع الاتصالات من أولويات الدولة، مشير الي أن الدولة قدمت الكثير في قطاع الاتصالات خلال السنوات السبع الماضية.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن نستهدف بناء مراكز للابداع الرقمي وإنشاء جامعات، وبدأنا المرحلة الثالثة للتوسع في البنية التحتية الرقمية، ونعمل على ميكنة القطاع الحكومي.

وأكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نعمل على استكمال تطوير مكاتب البريد في مصر والذي بدأنا العمل فيه عام ٢٠١٩، مشيرا إلى أن انشاء ٥ مراكز للابداع الرقمي.