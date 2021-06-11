التخطيط: نتعاون مع "الاستثمار والتجارة" لإنشاء منصة للمعلومات

اقترح شريف الجبلى، رئيس لجنة الشوؤن الافريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، تشكيل مجموعة عمل لوضع آلية لربط القطاع الخاص فى القارة الافريقية ببعضه البعض.

جاء ذلك خلال جلسة تعزيز القطاع الخاص فى أفريقيا: دور الحكومات والشركاء الإقليميين

بمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا: التكامل من أجل النمو.

تابع الجبلى ، أن هذه المجموعة تعمل تحت مظلة الاتحاد الافريقي مطالبا أن تكون احدى توصيات منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا: التكامل من أجل النمو.

ومن جانبها علقت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، أن وجود تحالف للقطاع الخاص الافريقى أصبح ضروريًا ومهمًا لذا تقوم وزارتا التخطيط والتجارة بالتعاون مع هيئة الاستثمار لإنشاء منصة كاملة تكون مهمتها إتاحة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار و التجارة.

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.