عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة طفولية.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير

شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، بطلة مسلسل منزلي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها الصورة بإطلالة طفولية وجذابة، وهو ما أبرز أنوثتها.
 

تفاصيل إطلالة ديميت اوزديمير


وارتدت ديميت اوزديمير فستان قصير الأسود نصف كم مزين بالكامل بالورود الحمراء و بقصة مختلفة من منطقة الرقبة، واختارت عليه حذاء باللون الأبيض الناعم وحقيبة صغيرة باللون الجملي والبيج، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.
 

كارمن سليمان في إطلالة ساحرة بفستان لامع مطرز

ياسمين صبرى تبهر متابعيها بـ اطلالة جديدة .. شاهد


وقامت  ديميت اوزديمير، بترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها تسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.
 

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ واكتفت بوضع اللون البني كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو لتبرز من جمال عينيها.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها باختيار الإكسسوارات، وقامت بارتداء قرطين ناعمين وقلادة وساعة يد وخاتم باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة ديميت اوزديمير الأسرية

 

وديميت اوزديمير ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بذور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، كممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت اوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

 

مسيرة ديميت اوزديمير العملية

 

وعرفت اوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت اوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" الذي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

ديميت اوزديمير إطلالة ديميت اوزديمير حياة ديميت اوزديمير مسيرة ديميت اوزديمير اخبار نجوم تركيا صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

بالمايوه.. ديميت أوزديمير تشارك متابعيها صورة جديدة

بإطلالة ساحرة.. ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها

بالأصفر.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بلوك جذاب

بإطلالة صباحية.. ديميت أوزديمير تخطف الانظار من سيارتها

ترشيحاتنا

الزراعة تعلن أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر مايو 2021

هانى الناظر: أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية لا تسبب الفطر الأسود

حاجة غريبة.. محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزواجهما على طريقة معبودة الجماهير

أمين منطقة التجارة الحرة: إفريقيا لديها فرصة للتنافس مع الصين

أمنة نصير : الطلاق أكبر كارثة إجتماعية..وقائمة المنقولات حق الزوجة..فيديو

الكويت تهنئ الإمارات بعضوية مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

الأمور غير مستقرة.. رامي رضوان يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

قاد سيارة مشتعلة 100 متر.. شهامة مصري تودي بحياته في الكويت

شاهد.. أول صور عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

لا يصح.. مصدر يكشف مصير ثنائي الأهلي وحقيقة انضمام أحمد سمير

حسام موافى: احذروا «شوربة المواسير» لهذا السبب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ