استعيد رشاقتك وصحتك .. 6 خرافات عن الدايت تمنع إنقاص الوزن .. و5 معتقدات خاطئة عن أسباب دهون البطن وطرق التخلص منها

العشاء مبكرا لن يساعدك فى إنقاص الوزن

5 أخطاء تمنع خسارة دهون البطن أبرزها التوتر



يتمنى عدد كبير من الناس التمكن من إنقاص الوزن بسرعة سواء للحصول على جسم مثالي وقوام رشيق أو لحاجة طبية فهناك عدد كبير من الأمراض تصيب الإنسان بسبب الوزن الزائد والسمنة بل وتؤثر على القدرة الإنجابية .

وفى أثناء السير نحو طريق إنقاص الوزن يجب الانتباه جيدا للمعلومات والقواعد التى تتبعها حيث هناك بعض الـ خرافات عن الدايت تنتشر بصورة كبيرة فى المجتمع وهى غير صحيحة وقد تضر أكثر مما تنفع.

ووفقًا لما جاء فى موقع "Onlymyhealth" نرصد لكم أبرز 6 خرافات عن الدايت.



العشاء مبكرا ينقص الوزن



من أكثر الخرافات الشائعة عن إنقاص الوزن هى أن تناول الطعام بعد الساعة 6 أو 6:30 مساءً يتسبب فى زيادة الوزن، لكن فى الحقيقة أن كل شخص جداول زمنية وعادات مختلفة لتناول الطعام ويُنصح بتصميم نظام غذائى مناسب لكل شخص، ويجب بتناول وجبات منتظمة مع فاصل زمنى لا يقل عن ساعتين بالنسبة للوجبة الأخيرة قبل النوم مع ضرورة المشى بخفة لبضع دقائق بعد العشاء وقبل النوم.

الليمون والعسل بالماء الساخن يحرق الدهون



لا يوجد أى دليل علمى حتى الآن يؤكد صحة هذا الاعتقاد، إذا كان الشخص يقوم بأى نوع من النشاط البدنى أو التدريبات فلا توجد مشكلة فى إضافة العسل إلى الماء ولكن إذا لم تمارس الرياضة فستزيد السعرات الحرارية.



مكملات البروتين للرياضين



ما لايعرفه كثيرون استخدام مكملات البروتين و المكملات الغذائية أثناء الرياضة لايناسب الجميع ويجب الحصول على ما يحتاجه الجسم من بروتين من المصادر الطبيعية للبروتين مثل المكسرات والحليب والبقول وفول الصويا وغيرها، وإذا كان الشخص يتمتع بنمط حياة مستقر ويمارس الرياضة في صالة الألعاب الرياضية فقط من أجل إنقاص الوزن، فليست هناك سبب لتناول المكملات الغذائية.

أما إذا كان الإنسان يريد زيادة الوزن ويعاني من النحافة فيمكنه أخذ المكملات الغذائية ولكن بشرط وهو استشارة اخصائي التغذية لتحديد أي مكملات غذائية مؤهل لتحديد الأنواع والكميات المناسبة لكل شخص على حدى.



الكيتو دايت هو الأفضل لخسارة الوزن



يعد الكيتو دايت أشهر الأنظمة الغذائية الحديثة ويعتمد على الدهون بشكل أساسى وبروتين مناسب ومنخفض الكربوهيدرات ويستخدم بشكل أساسي لعلاج الصرع ، لكن يستخدمه كثيرون لفقدان الوزن الزائد، فلا فائدة من اتباعه إذا كان النشاط اليومي منخفض، لذلك اتبع أسلوب حياة صحي واحصل على نوم عميق وقم بنشاط بدني مثل اليوجا والتأمل لإنقاص الوزن.

لا تتناول البروتين عند ارتفاع حمض اليوريك



يعتقد البعض أنه عند الإصابة بـ ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم ينبغي التوقف عن جميع الأطعمة البروتينية، وهذا ليس صحيحا فمن المهم معرفة سبب ارتفاع مستويات حمض البوليك وعلاجها حيث توجد أسباب عديدة منها زيادة الوزن وانخفاض النشاط البدنى أو تناول الأطعمة المصنعة لذلك لابد من معرفة السبب .

الطماطم تسبب حصوات الكلى

هناك فكرة شائعة بأن الطماطم يمكن أن تسبب حصوات الكلى ، ولكن فى الحقيقة توجد عدة أسباب محتملة لهذا الأمر منها السمنة، والإفراط فى استهلاك الملح والسكر، وعدم شرب كمية كافية من الماء، أما الطماطم فطالما يتم تناولها باعتدال لايوجد ضرر منها كما ينبغى عدم الامتناع عنها لأنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة والليكوبين والكثير من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

مشكلة دهون البطن من المشكلات الشائعة بشكل واسع وتتسبب فى إصابة الإنسان بعدد كبير من الأمراض أبرزها السكر والقلب لذا لابد من التخلص منها.

ويسعى البعض للتخلص من دهون البطن ولكن لايحقق النتائج التى يتمناها ولا يعرف السبب، ولكن فى حقيقة الأمر يقع بعضنا فى أخطاء تمنع القضاء على دهون البطن .

قدم موقع “ تايمز أوف إنديا ” أهم 5 أخطاء تمنع التخلص من دهون البطن أو مايعرف بـ “ الكرش ”



نظام غذائى يفتقد التغذية



خفض السعرات الحرارية أمر شديد الأهمية ولكن فى نفس الوقت يجب ألا تحرم نفسك أيضًا من الحصول على العناصر الغذائية الأساسية فى طعامك بل وإنقاص الوزن بهذه الطريقة يسبب فقدان العضلات والمياه الزائدة من الجسم بدلاً من الدهون مما يصعب مهمة التخلص من دهون البطن .

عدم الإكثار من الماء



من المعلومات غير المعروفة أن الماء مفيد جدا للتخلص من دهون البطن والحفاظ على الصحة العامة فهو يمنح الشعور بالشبع إذا تم تناوله قبل الوجبات لأنه يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويجعلك تقلل السعرات الحرارية.

التوتر والقلق



التوتر والقلق يتسببان فى مشاكل صحية كثيرة من بينها زيادة هرمون الكورتيزول وإبطاء عملية التمثيل الغذائي مما يعرقل عملية خسارة الوزن أو دهون البطن بل ويتسبب فى زيادة الوزن حتى بعد ممارسة الرياضة.

انخفاض عدد ساعات النوم

ما لا يعلمه البعض أن عدد ساعات النوم القليل يؤدي لزيادة وزن الجسم وارتفاع مستوى الكورتيزول، وكذلك زيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية ويجب الحصول على عدد ساعات نوم لا يقل عن 7-8 ساعات فى اليوم.



عدم الحركة



لتتمكن من خسارة دهون البطن لابد أن تمارس بعض الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية المناسبة لك حيث تلعب دور كبير فى حرق عدد كبير من السعرات الحرارية وحرق دهون البطن والحفاظ على صحة الجسم ولياقته وإنقاص الوزن الزائد.

