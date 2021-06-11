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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور فرج عامر.. تتويج فريق 16 بنين سموحة ثاني الجمهورية

تحاد كرة السلة يتوج
تحاد كرة السلة يتوج فريق 16 بنين سموحة ثاني الجمهورية

قام الاتحاد المصري لكرة السلة بتتويج فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 16 سنة بنين الحائز على وصيف بطولة الجمهورية.


جاء التتويج عبر وفد رسمي حضر إلى نادي سموحة ضم عضو مجلس الإدارة حسين البشبيشي و الكابتن عصام مجاهد رئيس منطقة الإسكندرية لكرة السلة وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة وفي حضور المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وأعضاء المجلس.


وكان فريق سموحة قد توج بالمركز الثاني والميدالية الفضية لبطولة الجمهورية بقيادة الكابتن مصطفي فكري مدرب الفريق بعد الاحتكام للوائح الصحيحة وتطبيقها بفارق الاسكور.


وكان الفريق قد حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية لدوري المنطقة بعد أن تغلب على شقيقه الأوليمبي بمجموع اللقاءات 3/0.
 

وحصد الفريق المركز الرابع لبطولة الدوري العام الممتاز (أ) رجال المرتبط.


يضم الفريق النجوم: يحي أشرف وكريم الحديدي وآدم الحلواني وحمزة محمد وعبد الله حسام وإبراهيم عصام وعمر عماد وسيف الدين حنفي ومحمد صبحي ونور شريف وعمر دياب وعبد الرحمن الوليلي وعلي شاهين وعبد الرحمن مرعي وزياد محمد ويوسف خالد واحمد اشرف ومحمد البدوي.


بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن مصطفي فكري مدرب والكابتن محمد موسكو مدرب مساعد والكابتن بليغ حمدي مدرب مساعد والكابتن حاتم نور الدين إداري والكابتن محمد محرم أحمال ود.أحمد صيام طبيب والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن بهي الدين فاروق رئيس جهاز كرة السلة.

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بطولة الجمهورية كرة السلة الاتحاد المصري سموحة فرج عامر محمد صبحي دوري المنطقة

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