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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديراً لتضحيات الشهداء

محافظ بني سويف يوجًه بتجميل ميدان الشهيد محمد هارون

محافظ بني سويف يوجًه
محافظ بني سويف يوجًه بتجميل ميدان الشهيد "محمد هارون" تقديرا

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، بتجميل ميدان الشهيد "محمد إبراهيم  هارون"، مكلفاً رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أعمال تجميل  وتطوير بالميدان مع استبدال اللافتة التي تحمل إسم الشهيد بأخرى جديدة  مع مراعاة الجوانب الفنية والجمالية لإظهار الميدان بالشكل الذي يليق  بأحد شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة، تقديراً للتضحيات الغالية التي يجود بها شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن.

 

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جاء ذلك خلال تفقده اليوم "ميدان الشهيد" الموجود بمنطقة الزراعيين بالمدينة  العاصمة ،عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد السيدة حورية رضى الله عنها، والتي رافقه خلالها اللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

 تجدر الإشارة إلى أن ميدان "الشهيد محمد هارون" يعد ثانى أكبر ميادين المحافظة ويقع فى ملتقى شارعى أحمد عرابى وعبدالسلام عارف والذي شهد مشاركة أبناء بني سويف في ثورتي يناير ويونية، وقد أطلق عليه ميدان الزراعيين لوجود مبنى نادي ونقابة الزراعيين بالمنطقة قبل أن يتم تغيير اسمه إلى ميدان الشهيد "محمد هارون" أحد أبناء القوات المسلحة الباسلة الذي أطلق عليه صائد التكفيريين بسيناء وجبل الحلال

القوات المسلحة الشرطة الفن محافظ بني سويف يده مخزن بني سويف شهداء

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