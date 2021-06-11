محمد فراج وبسنت شوقي .. قصة حب عمرها 5 سنوات تتوج بالزواج | صور

احتفل كل من الفنان محمد فراج و الفنانة بسنت شوقي ، بعقد قرانهما الليلة في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتداول رواد السوشيال ميديا الصور الأولى لمحمد فراج برفقة بسنت شوقي بفستان الزفاف، ونشر برنامج عرب وود عبر حسابه على فيسبوك، فيديو للفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، وهما يغنيان ويرقصان قبل حفل زفافهما المقرر إقامته اليوم.

وظهر محمد فراج في الفيديو ممسكا بطبلة ويغنى وفي الخلفية أغنية لـ"بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش.

ونرصد تفاصيل رحلتهما سويا.

قصة حب

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 5 سنوات تقريبا، وعبر محمد فراج عن حبه لها فى عدد من التعليقات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مؤكدا على أنها الفتاة الأفضل فى حياته.

خطوبة

فاجأ الفنان محمد فراج جمهوره بإعلان خطوبته من الفنانة بسنت شوقى فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة.

تأجيل عقد القران