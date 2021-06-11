حاسبات عين شمس تعلن الخريطة الزمنية لامتحانات نهاية العام ومناقشة مشاريع التخرج

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عن بدء مناقشة مشاريع التخرج يوم السبت الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١.

وأكدت الكلية أنه سوف تبدأ الامتحانات النهائية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ يوم السبت الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢١ وتم دمج امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميد ترم) مع الامتحانات النهائية.

كما أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى المصرية عن فتح باب التقدم للدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية للطلاب الوافدين للعام الجامعى 2021/2022 ضمن مبادرة ادرس فى مصر التى أطلقتها وزارة التعليم العالى المصرية.



شروط التقديم



• أن يكون الطالب المتقدم غير مصرى الجنسية.

• ‏أن يتقدم الطالب من خلال الموقع الخاص بمنصة ادرس فى مصر https://admission.study-in-egypt.gov.eg

مع مراعاة أن يدون الطالب اسمه وفقاً لجواز السفر ويكون التقدم بدءاً من يوم 20/5/2021.

• أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الثانوية أو ما يعادلها.

• ‏استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقدم على الموقع الإلكترونى الرسمى

• صورة الشهادة الدراسية.

• ‏صورة جواز السفر سارى.

• ‏صورة شخصية للطالب.

• ‏صورة إختبار القدرات إن وجد.