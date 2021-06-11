على معلول والجزيري على دكة بدلاء تونس أمام الجزائر وديًا

أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل بلاده لمواجهة الجزائر في المباراة الودية التي ستجمعهما بعد قليل.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

في حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: دراجير - برون - ياسين مرياح - حدادي

خط الوسط: إلياس السخيري - محمد بن رمضان - عيسى ليدوني

خط الهجوم: نعيم السليتي - بن سليماني - وهبي الخذري

ويتواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاج فريق الزمالك، على مقاعد بدلاء منتخب تونس.

ويغيب فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك عن تشكيل تونس، بسبب تعرضه للإصابة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.