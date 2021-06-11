عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليست كورونا.. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سيد جبر

سيد جبر
سيد جبر

كشف نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سيد جبر وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة أدت إلى نقله إلى المستشفى.

 

وقال أشرف زكي لصدى البلد: “سيد رجب تعرض لبعض الالتهابات في الرئة”، نافيا في الوقت ذاته أن تكون كورونا.

 

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "حالته حاليا مستقرة للغاية.. ويخضع لبعض الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته".

txt

أخبار الفن| نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة .. ظهور لافت لـ حنان ترك بدون حجاب

txt

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

ونُقل الفنان سيد جبر، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

 

وقالت ابنته في تصريحات صحفية، إن حالة والدها الصحية تدهورت فجأة وتم نقله إلى المستشفى ليدخل بعدها العناية المركزة.

 

يشار إلى أن الفنان سيد جبر، شارك مؤخرا فى بطولة مسرحية «سيد درويش»، بجانب ميدو عادل الذي يجسد دور سيد درويش ولقاء سويدان والتى تجسد دور جليلة.

 

وعرض جبر قبل مرضه مسرحية «القطط» على مسرح عبد المنعم مدبولى، حيث يعد العرض غنائي استعراضي كوميدى للكبار والأطفال ويناقش فكرة تقبل الأخر واختلاف الأراء.

 

ويعد الفنان سيد جبر، واحد من الفنانين الكوميدين الذين قدموا الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية، حيث وقف لعدة مرات أمام الفنان الكبير سمير غانم على خشبة المسرح.

 

سيد جبر، من مواليد  محافظة البحيرة وقد حصل على البكالريوس المعهد العالى للفنون المسرحيه ، لمع فى العديد من المسرحيات منها " زيزو موهوب زمانه سنه 1997 " " وزيزو ديجتال 2002 " وفى مسلسل " أوان الورد " ، ويتميز بتلقائيه خاصه على خشبه المسرح .

سمير غانم اشرف زكي العناية المركزة سيد درويش لقاء سويدان مسرح عبد المنعم مدبولي نقيب المهن التمثيلية المعهد العالي للفنون المسرحية الفنان الكبير سمير غانم سيد جبر

موضوعات متعلقة

رفع فيلم "للإيجار" من السينمات.. لهذا السبب

الصورة الأولى لـ بسنت شوقي بفستان الزفاف مع محمد فراج

قبلة لشاب أجنبي.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي

أنغام تتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة بـ "أنا بعته كتير"

هل عادت المياه لمجاريها بين عمرو دياب ودينا الشربيني

أخرهم فاطمة كشرى .. فنانون دعمهم الرئيس السيسي وتولي نفقات علاجهم

فاطمة كشري: أشكر الرئيس السيسي على تدخله لعلاجي

بعد عمر كمال و سمية الخشاب .. فنانات شاركن مطربي المهرجانات الغناء .. تعرف عليهن

ترشيحاتنا

الاستثمار في أفريقيا |ماذا ستجني مصر اقتصاديا حال توجهها إلى القارة السمراء

الزراعة تعلن أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر مايو 2021

هانى الناظر: أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية لا تسبب الفطر الأسود

حاجة غريبة.. محمد فراج وبسنت شوقي يحتفلان بزواجهما على طريقة معبودة الجماهير

أمين منطقة التجارة الحرة: إفريقيا لديها فرصة للتنافس مع الصين

أمنة نصير : الطلاق أكبر كارثة إجتماعية..وقائمة المنقولات حق الزوجة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

الأمور غير مستقرة.. رامي رضوان يكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

قاد سيارة مشتعلة 100 متر.. شهامة مصري تودي بحياته في الكويت

شاهد.. أول صور عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي

لا يصح.. مصدر يكشف مصير ثنائي الأهلي وحقيقة انضمام أحمد سمير

حسام موافى: احذروا «شوربة المواسير» لهذا السبب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

فيديو جراف| نية حبس الزوج ..مبروك عطية يكشف الأصل الشرعي لـ كتابة القايمة

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ