ليست كورونا.. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سيد جبر

كشف نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سيد جبر وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة أدت إلى نقله إلى المستشفى.

وقال أشرف زكي لصدى البلد: “سيد رجب تعرض لبعض الالتهابات في الرئة”، نافيا في الوقت ذاته أن تكون كورونا.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "حالته حاليا مستقرة للغاية.. ويخضع لبعض الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته".

ونُقل الفنان سيد جبر، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت ابنته في تصريحات صحفية، إن حالة والدها الصحية تدهورت فجأة وتم نقله إلى المستشفى ليدخل بعدها العناية المركزة.

يشار إلى أن الفنان سيد جبر، شارك مؤخرا فى بطولة مسرحية «سيد درويش»، بجانب ميدو عادل الذي يجسد دور سيد درويش ولقاء سويدان والتى تجسد دور جليلة.

وعرض جبر قبل مرضه مسرحية «القطط» على مسرح عبد المنعم مدبولى، حيث يعد العرض غنائي استعراضي كوميدى للكبار والأطفال ويناقش فكرة تقبل الأخر واختلاف الأراء.

ويعد الفنان سيد جبر، واحد من الفنانين الكوميدين الذين قدموا الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية، حيث وقف لعدة مرات أمام الفنان الكبير سمير غانم على خشبة المسرح.

سيد جبر، من مواليد محافظة البحيرة وقد حصل على البكالريوس المعهد العالى للفنون المسرحيه ، لمع فى العديد من المسرحيات منها " زيزو موهوب زمانه سنه 1997 " " وزيزو ديجتال 2002 " وفى مسلسل " أوان الورد " ، ويتميز بتلقائيه خاصه على خشبه المسرح .