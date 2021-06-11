البحرين تهنئ الإمارات على انتخابها لعضوية مجلس الأمن

أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبا، وتهانيها الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة انتخابها عضوًا غير دائم ب‍مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022-2023.

وباركت البحرين لقيادة وشعب الإمارات "على هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي الذي يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم".

وقالت الخارجية البحرينية في بيان إنها تدعم دولة الإمارات في عملها كعضو في مجلس الأمن الدولي.

وأشادت بالدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، ومساهماتها الدائمة في دعم البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم.

جاء ذلك بعدما انتخبت الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة الإمارات لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن مدتها عامان، بأغلبية 171 صوتًا.

وأكدت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن الإمارات تؤمن بأن لديها الكثير لتقدمه إلى مجلس الأمن وإلى النظام المتعدد الأطراف بأكمله.

وتعقد الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة اقتراع سري، لانتخاب 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022 و2023، مع ترشح دولة الإمارات لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.