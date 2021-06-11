مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر والسعودية رمانة الميزان في المنطقة.. فيديو

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان اليوم لمصر ولقاء الرئيس السيسي يعكس العلاقات الإستراتيجية المتميزة القائمة بين مصر والسعودية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك تشاور بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية.

أشار عبد الحكم إلى أن العلاقات المصرية السعودية شهدت طفرة متميزة بين البلدين منذ أن تولي الرئيس السيسى رئاسة الدولة المصرية، وتميزت بالتعاون الوثيق في كافة المجالات، سواء الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية.

أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك تعاون اقتصادي كبير بين البلدين في العديد المشروعات، حيث تأتي السعودية في مقدمة الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدا أن هناك تعاون عسكري متميز بين البلدين، حيث أن مصر والسعودية يعتبران رمانة الميزان في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.