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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية فى الإسكندرية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بـالطرق المشروعة ، بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم ، وقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص " بمنطقة المنتزه - بالإسكندرية ، واستغلال ذلك الكيان لممارسة النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها للعديد من الجامعات الحكومية.

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 وعثر بمقر هذا الكيان على (خاتم شعار الجمهورية مقلد – مجموعة من السجلات التجارية بأسماء أشخاص "مزورة" – مجموعة من الشهادات الدراسية "مزورة" – مجموعة من شهادات التخرج "مزورة" – مبلغ مالى – جهاز حاسب آلى وجهاز لاب توب مُحمل عليهما العديد من الملفات - الأختام والمحررات المزورة – 2 طابعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط نصب تزوير محررات النصب والاحتيال الشهادات الدراسية

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