أمين منطقة التجارة الحرة: إفريقيا لديها فرصة للتنافس مع الصين

قال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، إن العالم يدرك أن الحكومات لا تخلق الوظائف، وكذلك المنظمات الدولية، ولكن القطاع الخاص هو من يقوم بذلك.



وأضاف ميني، أنهم قاموا بعمل منصة لمناقشة القطاع الخاص، ومشاركته؛ لخلق فرص عمل للشباب في الاستثمار الإفريقي، ولمعرفة أيضا القيود التي يواجهها القطاع الخاص في نقل البضائع.

وأوضح أن هناك عدة أسباب أدت إلى انخفاض معدل التجارة البينية في إفريقيا، وهي “عدم وجود قاعدة إنتاجية”، منوها بأنه تم عقد اتفاق للتجارة، صادقت عليه ٣٨ دولة، وهذه إشارة تدل على الإرادة السياسية، والالتزام القانوني؛ للحد من إلغاء الحواجز أمام التجارة البينية في إفريقيا.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة الناتج المحلي إلى 57 مليار دولار في 2035، مشيرا إلى أن إفريقيا لديها فرصة للتنافس مع الصين.

واستطرد: لا بد من عمل استثمارات، تخلق فرص عمل للشباب، بدلا من أن ينتهي بهم المطاف بالغرق في البحر المتوسط بحثا عن فرصة عمل، لافتا إلى أن نهاية العام الجاري ستشهد حوارا مع هيئات ترويج الاستثمار؛ وصولا إلى بروتوكول للاستثمار في المنطقة الحرة الإفريقية.