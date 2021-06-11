لمساواته بهذا النجم.. الزمالك يقرر تعديل عقد محمود الونش

قررت اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك تعديل عقد محمود حمدى الونش بما يتناسب مع إمكانيات المدافع الدولى.

ورفضت إدارة الزمالك العروض المقدمة من أندية خليجية للحصول على خدمات الونش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نظرا لحاجة الفريق للمدافع الصلد.

وتلقى الونش عرضا من نادى النصر السعودي مقابل راتب سنوى ٢ مليون دولار وهو تقريبا ١٠ أضعاف ما يتقاضاه فى الزمالك.

وترغب إدارة الزمالك فى تعديل عقد الونش ووضعه ضمن فئة اللاعبين الكبار ليتساوى مع أوباما الذي جدد مقابل ١٢ مليون جنيه سنويا.