هاني الناظر: متوقع تطعيم 40 مليون مصري بلقاح كورونا بنهاية ديسمبر

جميعها مناسبة..

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن كافة اللقاحات الموجودة لفيروس كورونا ذات فاعلية، وآثارها الجانبية نادرة الحدوث.

وأضاف الناظر، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، قائلا: "الناس اللى حصلها جلطات بعد تلقى اللقاح على مستوى العالم تعد على أصابع اليد، فى مصر محدش من اللى تم تطعيمهم حصله جلطة".

أشار رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إلى أن أى منتج طبى قد يكون له آثار جانبية.

وأوضح الناظر، أن التطعيم لا يمنع الإصابة بالفيروس، ولكنها تخفف حدة الإصابة به، لافتا إلى أن اللقاح المصرى سينوفاك هام للغاية.



وأكد الناظر قائلا: "الهدف من إنتاج سينوفاك توفير اللقاح محليا والتصدير منه إلى أفريقيا".

وأشار هانى الناظر إلى أن تصنيع سينوفاك يساهم فى التوسع فى تلقيح المواطنين، معقبا: "متوقع بنهاية ديسمبر تلقيح 40 مليون مصرى.

وتابع هانى الناظر، كل اللقاحات الموجودة مناسبة لكل الفئات العمرية، والفيصل هو اعتماد منظمة الصحة العالمية.