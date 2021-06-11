آمنة نصير: الطلاق أكبر كارثة إجتماعية.. وقائمة المنقولات من حق الزوجة.. فيديو

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب سابقا، إن قائمة المنقولات الزوجية من حق الزوجة.

مؤكدة أنه إذا تم اتباع الآية القرآنية “ولا تنسوا الفضل بينكم” لن يتم طرح هذا الموضوع.

وأضافت "نصير" خلال لقاء لها لبرنامج الجمعة في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر أن القائمة الزوجية أحيانا يكون بها مبالغة أو عدم صدق فيما يكتب وهذا أمر خاطئ ويجب أن نلتزم فيها بدقة الأسعار التي كانت عليها المنقولات.

وتابعت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب السابقة أن الطلاق أكبر كارثة اجتماعية لأنها مخربة للأولاد والحياة.

وأشارت "نصير" إلى أنه في حالة أن الزوجة لها أولاد تكون حاضنة لهم، أما إذا لم ترزق بأطفال تكون المنقولات من حقها.