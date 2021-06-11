وداعاً للسمنة المرضية.. سلامة الدواء الأمريكية تعتمد حقنة تخفض الوزن 15%

سيكون بديلًا للجراحات

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطني بجامعة هارفارد الأمريكية، تفاصيل جديد بشأن الاكتشاف العلمي الجديد في الولايات المتحدة، لعقار يقضي على السكر والسمنة.



وقال حمدي، في حوار عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إن العقار الجديد لخفض الوزن مفيد جدا، ويعمل على انتظام السكر والمحافظة على القلب والكلي وخفض كمستوى ضغط الدم.



وتابع أستاذ الباطني بجامعة هارفارد الأمريكية، أن أي اعتماد للعقاقير الجديدة يبدأ من سنة 18 والتجارب التي تجرى على الأطفال في المرحلة الأولى، ولم يصرح بها للأطفال دون الـ 18 عاما، مضيفا أن العقار الجديد سيكون بديلا لجراحات السمنة ومن ثم سيقضي على أخطائها.



وأكمل الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطني بجامعة هارفارد الأمريكية، أن سعر العقار سيكون بـ 800 جنية وبالتالي سيكون أرخص من عمليات إنقاص الوزن، مستدركا أن هذا الدواء لم يتم طرحه في الأسواق حاليا، والطرح في الأسواق العالمية خلال العام المقبل.

