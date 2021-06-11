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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير إدارة روض الفرج التعليمية يستقبل الطفلة ضحية التنمر ..صور

مدير إدارة روض الفرج
مدير إدارة روض الفرج التعليمية يستقبل الطفلة ضحية التنمر

استقبل أشرف رأفت، مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية الطفلة  التي تقدمت لإحدى مدارس روض الفرج والتي تعرضت للتنمر بتقرير مشرف المدرسة ،وذلك  بناء على توجيه من محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ووجه  مدير المديرية بإعادة مقابلة الطفلة التي تقدمت لإحدى مدارس روض الفرج  والتي تعرضت للتنمر بتقرير مشرف المدرسة  وتكليف موجهة رياض اطفال من الإدارة لحضور المقابلات في المدرسة وتغيير استمارة التقييم 
 وانذر المدرسة.

واكد مدير تعليم القاهرة لـ صدى البلد على محاربته للتنمر ورعايته لأبنائه الطلبة والطالبات بكافة مدارس العاصمة مشددا على علي حسن استقبال الطلبة وأولياء الأمور  والتعامل بطريقة تربوية لائقة. 

وكان ماركو عادل أحد أولياء الأمور قد عبر عن استيائه الشديد لعدم قبول ابنته في احدى المدارس بروض الفرج بسبب شعرها.

واكد ماركو عادل والد الطفلة مارلي مرقس عادل عبر الفيس بوك :" يؤسفني اني أقول ان نفسية بنتي (مارلي مرقس عادل) اتدمرت بسبب التنمر وان المدارس بقي ليها شروط معينة .الطفلة مستواها كويس جدا في التقييم انجليزي وعربي ومهارات بس المشكلة في ( شعرها) أيوة زي ما قريتم كده "شعرها " ان شعرها كيرلي ومش ناعم".

 

واضاف  قائلا :" الميس خرجت تقول ان الكومنت الوحيد علي البنت (شكلها مش حلو) بصيتلها بإستغراب وبصيت للبنت أتأكد من لبسها وشكلها ، قالتلي شعرها ومسكته بإيديها وهي مستائة  . قلتلها شعرها طبيعته كده المهم مطولناش عشان الكلام كان قدام الطفلة بس طبعا الطفلة كانت سامعة ومركزة في كل ده ".

 

وتابع  :"البنت رجعت مضايقة ونفسيتها وحشة جدا بأي منطق يتسببوا في أذي نفسية طفلة بالشكل المؤسف ده ازاي يبقي تقييم الطفل يبقي من خلال شكله او شعره ازاي يتنمروا عالطفلة بالشكل ده ازاي تتكلمي  كده قدام الطفلة... ياريت بجد كفاية ضغوط علي الأسرة والطفل في تقديمات المدارس احنا مش داخلين حرب".

 

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ادارة روض الفرج التعليمية محمد عطية روض الفرج مارلي مرقس عادل ماركو عادل

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