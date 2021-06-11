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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة برلماني بشأن إنشاء محطة مياه على البحر اليوسفى بـ مركز مطاي بالمنيا

النائبة هانم أبو
النائبة هانم أبو الوفا ، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب

تقدمت النائبة، هانم أبو الوفا عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الإسكان، بشأن إنشاء محطة مياه بقدرة 200 لتر فى ثانية على البحر اليوسفي بمركز مطاي، التابع لمحافظة المنيا.

 

 

وأوضحت “ أبو الوفا ” فى طلب الإحاطة الذي تقدمت به، أن ذلك سوف يعمل على خدمة أكثر من 150 ألف نسمة فى قرى وعزب مطاي، والتى تزيد عن 20 قرية وعزبة ونجع فى قرى حلوة - أباظة - البحرية - برامل - الروضة - ابجاح الحطب- هوارة- الشريف- الزورة - سيلة الغربية…)

 

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وأشارت النائبة إلى أن الأرض موجودة بالفعل، وهي  محطة مياه  ( كومباكت يونت ) القديمة، لافتة إلى أنها تعمل بقدرة 20 لترا في الثانية، ولا تفي باحتياجات المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة فى وصول المياه إلي منازلهم.

لجنة التضامن طلب احاطة مركز مطاى البحر اليوسفى محافظة المنيا محطة مياه أباظة الشريف ابجاح الحطب سيلة الغربية حنفى جبالى

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