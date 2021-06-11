أخبار التعليم.. مصروفات المدارس الخاصة تثير غضب أولياء الأمور.. وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة قريبا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي نستعرض، موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

حولوا التعليم لـ سبوبة..مصروفات المدارس الخاصة تثير غضب أولياء الأمور



وزير التعليم العالي يدعو لبناء شراكة قوية في مجال الفضاء بين إفريقيا وأوروبا..صور



إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة.. قريبا



جامعة حلوان: بدء تطعيم أعضاء هيئة التدريس ومراقبي الامتحانات بلقاح كورونا



جامعة الأزهر تكشف تفاصيل إصابة طالبتين بعد إطلاق ألعاب نارية بجوار سكنهما في أسيوط



بحد أدنى 4 أفراد .. دمج طلاب جامعة عين شمس بمبادرة مشروع محو الأمية

لخريجي الإعدادية..انفوجراف عن مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية



قسم الأمراض الباطنة بطب بنين أسيوط يكرم قيادات جامعة الأزهر



مناقشة اول رسالة دكتوراه بكلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد ..صور



بعد نهاية الأسبوع الأول من الامتحانات.. رئيس جامعة حلوان: التزام كامل بالإجراءات الاحترازية



كوكب الحب والجمال| ظاهرة فلكية جديدة بين القمر والزهرة

