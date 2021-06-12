جامعة القاهرة فى أسبوع ... قرب الانتهاء من إنشاءات مسرح "دولت أبيض".. وزير التعليم العالي والخشت تفقدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني

* التعليم العالي توقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة

* خالد عبد الغفار يشيد بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية لامتحانات جامعة القاهرة

شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار

الاسبوع وجاءت كالاتى :

تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة القاهرة، اتفاقية تعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، لإنشاء مقر لها بجامعة القاهرة.

وقع الاتفاقية عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتفويض من السيد وزير التعليم العالي، وعن الوكالة الفرنكفونية السيد/ جان نويل باليو مدير المكتب الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط.

وحضر الاتفاقية، السفير خالد عارف الوزير المفوض ومدير شئون الفرانكفونية، والدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المكتب الوطني للوكالة الجامعية الفرانكفونية في جامعة القاهرة سيقدم خدماته المتعددة للطلاب في التدريب، وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهني للطلاب في سوق العمل العالمية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة وضعت منذ أغسطس 2017 شعار "فتح الأبواب" من خلال توسيع آفاق التعاون والشراكات مع كبرى المؤسسات البحثية الوطنية والدولية، والانفتاح على الثقافات العالمية، بهدف التدريب والبحث العلمي، والتوظيف والإدماج المهني للخريجين، وتعزيز الربط بين الجامعة وثقافة ريادة الأعمال، والارتكاز على الموضوعات التي تلبي احتياجات الدولة في العصر الحديث، بما يساهم في دعم رأس المال البشري، وتقوية قدرات الباحثين، وتنمية ثقافة ريادة الأعمال الحرة والمشروعات المتجددة، وتوفير فرص عمل أفضل لشباب الخريجين، وبالتالي النهوض بالاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال السيد جان نويل باليو مدير المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكفونية في الشرق الأوسط، إن اختيار جامعة القاهرة لتكون مقرًا للمكتب الوطني للوكالة في مصر يؤكد عراقة ومكانة الجامعة، مُشيدا بالجهود التي تبذلها الجامعة للنهوض بمخرجات العملية التعليمية والبحثية والمكانة التي حققتها على المستوى العالمي.

وسوف يتيح مقر الوكالة الجامعية الفرنكفونية بجامعة القاهرة تحقيق أهداف الاتفاقية والتي تتضمن تعزيز العلاقات مع الفرنكوفونية الدولية ورفع كفاءة الجامعات المصرية من خلال جودة التدريب والبحث العلمي والابتكار، والحوكمة الجامعية، وكذلك دعم التوظيف والإدماج المهني للخريجين خاصة عن طريق تعزيز الربط بين الجامعات والصناعة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن ترسيخ دور الجامعات بصفتها جهة فاعلة في مجال التنمية الثقافية للمجتمعات خاصة التنمية اللغوية والثقافية.

كما قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن العمل على إنشاء مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية يسير بخطوات ملموسة، منذ وضع حجر الأساس في مايو 2020، مشيرًا إلى أن الشركات المنفذة انتهت من الجزء الأكبر من المرحلة الأولى من تمهيد الأرض وصب الخرسانات والهيكل وعزل الأرض.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مسرح "دولت أبيض" مخطط أن يتم إنشاؤه وفقًا لأحدث التقنيات العالمية من حيث التجهيزات الفنية والتكنولوجية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا.

وأكد الدكتور الخشت، أن مسرح "دولت أبيض" سيحدث نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة في إطار سعي جامعة القاهرة لتكوين جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة نقدمه هدية لمصر والعالم، موضحًا أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة خلال الـ 4 سنوات الماضية أولت اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ولذلك حرصت على إنشاء مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح العربي "دولت ابيض" حيث تسعى جامعة القاهرة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.

وتبذل جامعة القاهرة جهودًا متواصلة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، ولم تترك فراغًا تنمو فيه أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره، ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف والمساهمة بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

وفى نفس السياق ، أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات، واطمأن الوزير على حسن سير أعمال الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، مشددًا على أهمية منع تكدس الطلاب داخل مدرجات وقاعات الامتحانات والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتسمح بتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية وطبقًا للوائح المعدلة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد للامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية، وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها في أول يونيو، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إنه وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.