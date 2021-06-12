حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

تعتبر حمى الضنك عدوى تسببها أنواع معينة من الفيروسات التي تنتقل للمرضى عن طريق جنس محدد من البعوض، وهو مرض سريع الانتشار، خاصة في المناطق والأقاليم الحارة حول العالم.



حمى الضنك



ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أفاد الباحثون في مجلة “نيو إنجلاند” الطبية بأن البعوض المصري المعدل وراثيا والمستخدم لمدة ثلاث سنوات، أدى إلى انخفاض حالات الإصابة بـ حمى الضنك بنسبة 77٪ في المناطق التي تم إدخاله فيها.



أعراض حمى الضنك

تم اختبار البعوض أيضًا في فلوريدا كيز وأستراليا، لأنه يصاب ما يصل إلى 400 مليون شخص بحمى الضنك كل عام، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ويصيب الفيروس، المصحوب بأربع سلالات، 100 مليون شخص سنويًا ويقتل 22 ألفًا سنويًا.





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