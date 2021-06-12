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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 يونيو.. انطلاق دورة تدريبية حول funded أخلاقيات البحث العلمي بجامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة  البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التى تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.


ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز اليوم دورة تدريبية حول اخلاقيات البحث العلمى  الساعة التاسعة صباحا حتى ٢ ظهرا بنظام الاون لاين   يومى ٢٠ و ٢١ يونيو ٢٠٢١ .


وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن تايمز و زووم  تطبيقا  للاجرائات الاحترازيةللوقاية من فيروس كورونا .  

 

وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .


ونوه مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان انه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية و طرق الحجز .

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