مكونات شنطة الولادة.. وموعد تجهيزها

تحتاج كل أم إلى معرفة مكونات شنطة الولادة، والموعد الذي يجب أن تقوم بتجهيز فيه شنطة الولادة، وما هي الأدوات التي سوف تحتاجها ويحتاج لها طفلها، وإن كنتي على وشك الولادة واقترب موعد ولادتك وتريدين معرفة مكونات شنطة الولادة فعليك بقراءة هذا الموضوع.



مكونات شنطة الولادة



موعد تجهيز شنطة الولادة

يجب أن يكون موعد تجهيز شنطة الولادة قبل الولادة بشهرين تحسبا لحدوث شئ جديد، ولا يجب أن تؤجل تجهيز شنطة الولادة قبل الولادة مباشرة؛ حيث انكي لن تتمكني من تحضيرها بسبب الألم أو الخوف.



ويمكن تحديد موعد تجهيز شنطة الولادة في الشهر السابع، حتى يمكنك وضع كل شئ حالما تصلي إلى موعد ولادتك، ولا تضطري لشراء أى شئ أثناء يوم الولادة، بالأخص إن كانت هذه ولادتك الأولى.



وإن كانت هذه ولادتك الأولى فيجب أن يكون موعد تجهيز شنطة الولادة قبل الشهر السابع، تحسبا لحدوث ولادة مبكرة؛ حيث لن يتمكن أحد من تحضير الحقيبة غيرك فغالبًا ما سيكون كل من حول مرتبكين وقت الولادة.



محتويات شنطة الولادة

ولا تختلف محتويات شنطة الولادة إن كانت ولادتك ستتم في المستشفى أو في عيادة الطبيب، فغالبًا لن تختلف محتويات حقيبة الولادة الطبيعية عن القيصرية، في كل الأحوال، لا تحتاج الولادة قيصريًا لشيء مختلف عن الولادة طبيعيًا إلا في بعض المستلزمات البسيطة جدًا للعناية بالجرح، التي غالبًا ما تتوافر في المستشفى.



وإن كنتِ حاملًا بتوأم، فقد تزيد محتويات شنطة الولادة، وعليك أيضا إعدادها مبكرًا، لأن أغلب الحوامل فى توائم يلدن مبكرًا، وعليك بالطبع إعداد محتويات أكبر من الملابس والحفاضات.

ومن أهم محتويات شنطة الولادة بعض الأشياء الضرورية التي يجب أن تكون في حقيبة المستشفى الخاصة بالأم عند الولادة والتي سوف تحتاجها الأم ومولودها، ما يلي:



1- الأم :

فستان نوم للولادة

فستانان أو أكثر للنوم بفتحة من الصدر من أجل الرضاعة.

4 أطقم من الملابس الداخلية

حمالات صدر خاصة بالرضاعة

فوط للصدر

فوط صحية

كريم لتشققات الثدي

حلمات سيليكون

شبشب

شامبو

كريم مرطب

معجون أسنان وفرشاة

مزيل لرائحة العرق

شاحن للموبايل



2- الطفل :



ثلاثة أطقم من الملابس الداخلية

2 سلوبيت كامل لحمايته من التيارات الهوائية

بطانية خفيفة في الصيف وأخرى ثقيلة في الشتاء

حفاظات كثيرة

جوارب

قبعة قطنية خفيفة في الصيف وصوفية في الشتاء لحماية الرأس من أي تيار هوائي

2 مريلة للصدر

صابون سائل وشامبو ولوف اسفنجية خاصة بالصغير

كريمات لمنطقة الحفاض والتي يدخل فيها الزنك

زجاجة رضاعة احتياطًا لعدم نزول الحليب لديك

مقعد السيارة للطفل



مكونات شنطة الولادة



أشياء يجب تواجدها في شنطة الولادة

هناك أشياء يجب تواجدها في شنطة الولادة، وذلك إن كانت ولادتك ستتم في المستشفى أو في عيادة الطبيب، فغالبًا لن تختلف محتويات حقيبة الولادة الطبيعية عن القيصرية، في كل الأحوال.



ولا تحتاج الولادة القيصري لشيء مختلف عن الولادة طبيعيًا إلا في بعض المستلزمات البسيطة جدًا للعناية بالجرح، التي غالبًا ما تتوافر في المستشفى، ولكن فيما يلي سنقوم بذكر أشياء يجب تواجدها في شنطة الولادة



وإن كنتِ حاملًا بتوأم، فقد تزيد الأشياء التي يجب تواجدها في شنطة الولادة، وعليك أيضا إعدادها مبكرًا، لأن أغلب الحوامل فى توائم يلدن مبكرًا، وعليك بالطبع إعداد محتويات أكبر من الملابس والحفاضات.



ومن أهم الأشياء التي يجب تواجدها في شنطة الولادة الخاصة بالأم عند الولادة والتي سوف تحتاجها الأم ومولودها، ما يلي:



1- الأم :

فستان نوم للولادة

فستانان أو أكثر للنوم بفتحة من الصدر من أجل الرضاعة.

4 أطقم من الملابس الداخلية

حمالات صدر خاصة بالرضاعة

فوط للصدر

فوط صحية

كريم لتشققات الثدي

حلمات سيليكون

شبشب

شامبو

كريم مرطب

معجون أسنان وفرشاة

مزيل لرائحة العرق

شاحن للموبايل



2- الطفل :



ثلاثة أطقم من الملابس الداخلية

2 سلوبيت كامل لحمايته من التيارات الهوائية

بطانية خفيفة في الصيف وأخرى ثقيلة في الشتاء

حفاظات كثيرة

جوارب

قبعة قطنية خفيفة في الصيف وصوفية في الشتاء لحماية الرأس من أي تيار هوائي

2 مريلة للصدر

صابون سائل وشامبو ولوف اسفنجية خاصة بالصغير

كريمات لمنطقة الحفاض والتي يدخل فيها الزنك

زجاجة رضاعة احتياطًا لعدم نزول الحليب لديك

مقعد السيارة للطفل

**مصدر الخبر موقع babylist