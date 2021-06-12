داخليا وخارجيا.. كيف تحمي سيارتك من السرقة؟

يصاب العديد من مالكو السيارات بحالة من القلق الشديد تجاه حماية سياراتهم الخاصة، فربما يشعر البعض أن هناك أمر ما قد يصيب السيارة، سواء كانت عبر طريقة الاصطفاف و التعرض للاحتكاكات المختلفة، أو بسبب سماع بعض الروايات الخاصة بحوادث سرقة السيارات، و التي لها عامل نفسي كبير على حالة مالك السيارة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح الخاصة بحماية السيارة من حوادث السرقة.

1 – حماية السيارة من السرقة

لكي تتفادى مخاطر سرقة السيارة يجب أن تقوم بوضع قفل الحماية الحديدي، و هو عبارة عن قطعة معدنية تربط بين مقود الحركة و دواسة الفرامل، و هناك قفل اخر يتم وضعه بالاطار الخارجي، و الذي يعمل على توقف السيارة بشكل كامل، كما يمكن تفعيل جهاز التتبع لمراقبة حركة السير الخاصة بسيارتك الشخصية.

2 – حماية جنوط السيارة

ربما تتعرض بعض السيارات و خاصة الفاخرة، إلى عملية سرقة من نوع مختلف، حيث يتفنن لصوص سرقة السيارات في الاستيلاء على الجنوط المعدنية، و لكي نتصدى لهذه المحاولات و جعلها بائسة، يجب أن نقوم باقتناء قفل حماية الجنوط، و هو عبارة عن "صامولة" معدنية مدعومة بقفل خاص.

3 – حماية السيارة من الداخل

تجنب الاصطفاف في الأماكن المجهولة و المقلقة، و من الأفضل أن تكون عملية الاصطفاف داخل الجراجات المخصصة، أو امام أحد كاميرات المراقبة، و يجب عدم ترك أشياء ذات قيمة عالية داخل مقصورة القيادة، حتى لا تكون سيارتك هدف ثمين للسرقة.