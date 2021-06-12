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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العملاق البافاري يكشف عن XD3 وXD4| صور

العملاق البافاري
العملاق البافاري يكشف عن XD3 وXD4| صور

بعد أن كشفت شركة بي ام دابليو عن كلا من النسخة X3 و X4، يواصل العملاق البافاري تألقه عبر نسختين جديدتين تحمل اللقب XD3 وXD4 ألبينا، و تعد هاتين النسختين هما الإصدار المحسن من الطرازين سابقيتين الذكر، حيث تتبني BMW فلسفة العمل بالديزل لـ XD3 وXD4.

اعتمدت السيارة على مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و شبكات أمامية متعددة المقاطع بطريقة طولية الشكل، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب الصادم الأمامي المزود بالعديد من الفتحات الهوائية أيضا مع شعار ألبينا.

حصلت السيارتين على مفهوم رباعي الأبواب، مع مجموعة من العجلات الرياضية يبلغ قياسها نحو 22 بوصة، و جنوط معدنية متعددة الأضلاع، بالإضافة إلى منظومة عادم رباعية الأداء، و عواكس اضاءة خلفية تقع على جانبي الصادم الخلفي، مع اقطاب ثنائية تعلوا منطقة السقف و زعنفة القرش المميزة.

زودت بي إم دبليو ألبينا XD3 و XD4بمحرك ديزل سداسي الاسطوانات، بسعة 3000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 389 حصان، مع 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نظام xDrive الخاص بالدفع الرباعي، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

و من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى خلال شهر نوفمبر القادم، على أن تأتي السيارة XD3بقيمة سعرية تبدأ 104.500 دولار، بينما تقدر النسخة  XD4 نحو 108.400 دولار.

العملاق البافاري XD3 XD4 شركة بي ام دابليو النسخة X3 و X4 BMW الدفع الرباعي بي ام دابليو xDrive الديناميكية

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