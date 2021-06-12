قبل انطلاقها السبت.. تفاصيل منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن ينطلق رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 “ التحريرية ” من يوم السبت القادم الموافق 19/6/2021 مشيرةً إلى أنه سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 هذا العام 750 ألف طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية.

و سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

السماح لطلاب "الثانوية الفنية" المفصولين بسبب الغياب بدخول الامتحانات هذا العام

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على السماح لطلاب المدارس الثانوية الفنية المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة أو 75 % من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية ، كذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات اعادة القيد بالتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه وفق القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014 .

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يستثنى الطلاب هذا العام من الشرط المنصوص عليه بالقرار سالف الذكر بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الاجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب اخرى غير الغياب

خطة لتأمين نقل اوراق الاسئلة وضبط الغشاشين

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد تم اصدار تعليمات بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل ، وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وأشارت إلى أنه تم اختيار السادة المرشحين لوظيفتي (رئيس - مراقب أول) لجنة سير وعددهم (6082) عضو للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين - ملاحظين - إداريين) بإجمالي يصل إلي 180000 عضو.

وتبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بجميع القطاعات (24) لجنة، كما بلغت عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركز.

جدير بالذكر أن أعمال تقدير الدرجات لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/6/2021 وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين لتقدير الدرجات بجميع النوعيات حوالي 50000 عضو.