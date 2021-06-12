عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها السبت.. تفاصيل منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2021

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن ينطلق رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2021  “ التحريرية ” من يوم السبت القادم الموافق 19/6/2021 مشيرةً إلى أنه سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 هذا العام 750 ألف طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية.

txt

بالصور .. تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2021

txt

رسميا .. السماح لطلاب "الثانوية الفنية" المفصولين بسبب الغياب بدخول الامتحانات هذا العام

و سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

 

السماح لطلاب "الثانوية الفنية" المفصولين بسبب الغياب بدخول الامتحانات هذا العام

 

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على السماح لطلاب المدارس الثانوية الفنية المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة أو 75 % من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية ، كذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات اعادة القيد بالتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه وفق القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014 .

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يستثنى الطلاب هذا العام من الشرط المنصوص عليه بالقرار سالف الذكر بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الاجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب اخرى غير الغياب

خطة لتأمين نقل اوراق الاسئلة وضبط الغشاشين

 

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد تم اصدار تعليمات بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل ، وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وأشارت إلى أنه تم اختيار السادة المرشحين لوظيفتي (رئيس - مراقب أول) لجنة سير وعددهم (6082) عضو للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين - ملاحظين - إداريين) بإجمالي يصل إلي 180000 عضو.

وتبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بجميع القطاعات (24) لجنة، كما بلغت عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركز.

جدير بالذكر أن أعمال تقدير الدرجات لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/6/2021 وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين لتقدير الدرجات بجميع النوعيات حوالي 50000 عضو.

امتحانات الدبلومات الفنية التعليم وزارة التربية والتعليم ماراثون امتحانات التعليم الفني الدبلومات الفنية 2021

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 28 وزيراً في حكومة إسرائيل الجديدة بينهم 8 سيدات

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

بلجيكا تستهل مشوارها ببطولة يورو 2020 أمام روسيا.. الليلة

خلال أسبوع.. "الري": تنفيذ 385 قرار إزالة في 12 محافظة

سيراميكا كليوباترا يلتقي حرس الحدود في نهائي كأس مصر للشباب.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد |فيديو

للوصول إلى "نيل بلا تعديات"..وزير الري: ردع كل من تسول له نفسه التعدي على النهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجانا .. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

48 ساعة على انتهاء حكمه.. نتنياهو سينضم للمعارضة بعد رئاسة حكومة إسرائيل 12 عاما

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

لمدة 9 ساعات.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ ..غدا

ينزع البركة والألفة بين الزوجين.. نهى عنه النبي ويقع فيه الآباء عند تزويج بناتهم

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

دعاء في الصباح.. ردده 3 مرات ليرضيك الله في الدنيا والآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. شاهد أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ