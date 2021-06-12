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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقيمة 8 آلاف دينار .. أرخص سيارة في الأردن موديل 2021|صور

بـ 8 الاف دينار ..
بـ 8 الاف دينار .. تعرف على ارخص سيارة في الأردن

يبحث الكثير من محبي عالم المركبات، عن سيارة تلبي احتياجاتهم الخاصة بحرية الحركة و التنقل، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بقوة المحرك إلى جانب وسائل الأمن و السلامة، و لكن تبقى القيمة السعرية أحد أهم العوامل الخاصة بهذه المعادلة، و تعد السيارة سوزوكي التو موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، واحدة من السيارات المنافسة داخل قائمة الأقل سعرًا.

 

 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر و مواصفات السيارة سوزوكي التو موديل 2021 داخل السوق الأردني.

المواصفات الفنية لـ سوزوكي التو موديل 2021 

 

زودت السيارة سوزوكي التو موديل 2021 بمحرك سعة 800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 47 حصان، و 68 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و من خلال هذه الإمكانيات تستطيع ان تتسارع من 0 لـ 100 كم قرابة الـ 20 ثانية، بينما يبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 3 لتر لكل 100 كم.

القياسات الهيكلية للسيارة سوزوكي التو موديل 2021 

 

جاءت السيارة سوزوكي التو 2021 بنسبة طول بلغت 3446 مم، و بعرض 1490 مم، و 1475 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 180 لتر مع إمكانية طي المقاعد الخلفية.

 

التجهيزات الخاصة بالسيارة سوزوكي التو موديل 2021 

 

حصلت السيارة سوزوكي التو موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، و زجاج كهربائي، بالإضافة إلى تكييف هواء، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

سعر السيارة سوزوكي التو موديل 2021 : 

 

و تقدم السيارة سوزوكي التو موديل 2021 داخل السوق الأردني عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 8.750 دينار.

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