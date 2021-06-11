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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن مدينة طوخ لأعمال التوسعات .. الأحد

محطة مياه
محطة مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق٢٠٢١/٦/١٣ وحتى الساعة السادسة مساء.

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وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظراً لأعمال الجهاز التنفيذي بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادله تمهيداً لتشغيلها.


وأضافت الشركة أنه سوف يتم توفير بدائل بتشغيل جميع المحطات الارتوازية  و توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن ١٢٥.

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية طوخ القليوبية

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