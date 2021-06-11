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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتي الجمهورية: الدور المصري أصبح رائدا في كل المجالات

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء تُعدُّ لتدريب عدد من علماء روسيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الدولة المصرية تستعيد ريادتها حاليا في مجالات عديدة.

وتابع شوقي علام، أنه بالنسبة لدور مصر الديني؛ نتلقى طلبات من المواطنين في أوروبا وآسيا؛ لتعليم أبنائهم في الأزهر الشريف.

وفي سياق آخر، كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سر عداء جماعة الإخوان الإرهابية لـ الأزهر الشريف، وهو أن الأزهر يعمل على إيصال العلم الشرعي وحقائق الإسلام، والأحكام الشرعية المنضبطة، وقال: "جماعة الإخوان الإرهابية تعادي الأزهر الشريف؛ لأن منهجها لا يتوافق مع منهجه".

واستطرد قائلا: "الأزهر يعمل على كشف خداع وكذب وزيف منهجيتهم وعوارهم"، مؤكدا أن الدور المصري على مر التاريخ كان معطاء في الحوار العلمي الهادئ.

شوقي علام

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