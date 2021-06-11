أنا جاية من العناية .. سهير المرشدي تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا أثناء تكريمها

خلال مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

أعلنت الفنانة سهير المرشدي عن إصابة شقيقتها وخالة الفنانة حنان مطاوع بفيروس كورونا المستجد.

وقالت سهير المرشدي خلال تكريمها في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما" أنها جاءت من المستشفى التي ترقد بها شقيقتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت: «أنا جاية من العناية المركزة لأن شقيقتي توجد هناك بسبب إصابتها بكورونا وكنت أخشى من حضور التكريم لظروف البلد وكورونا».

وقرر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما إقامة فعاليات المهرجان في يوم واحد فقط بدلا من أسبوع يبدأ بافتتاح وختام، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تَمُر بها البلاد نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا، وتطبيقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن أهمها التباعد الاجتماعي، وتقليل نسبة الحضور إلى 50% من سعة المسرح، وتشديد إجراءات الدخول على كل البوابات، وعدم إقامة أي فعاليات للمهرجان بخلاف توزيع جوائز المكرمين، وكذا الجوائز التي أقرتها لجنة التحكيم، واقتصار دورة هذا العام بصفة استثنائية على يوم واحد فقط.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج القدير محمد فاضل وعضوية كل من مدير التصوير القدير سعيد شيمي والمخرج والسيناريست القدير إبراهيم الموجي والمونتيرة القديرة سلوى بكير والفنانة هالة صدقي والفنان هاني رمزي والناقد الفني القدير محمود عبد الشكور والموسيقى القدير هشام جبر، انتهت مؤخرا من أعمالها بعد مشاهدة جميع الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية بالدورة التاسعة والستين لهذا المهرجان العريق.