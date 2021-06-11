الإفتاء:نرتب لقاء مع البرلمان البريطاني لهذه الأسباب..فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية،نرتب للقاء مع البرلمان البريطاني لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام بعيدا عن الزيف الإخواني.

أكد علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق،أنه توجد ازدواجية في منهجية الإخوان عند الإفصاح عن أفكارهم.

وتابع: ازدواجية الإخوان تأتي من أجل الوصول لأغراضهم ومصالحهم الذاتية وهي أساليب تحكمها الأهواء والرغبات الشخصية.

كان كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، سر عداء جماعة الإخوان الإرهابية لـ الأزهر الشريف.

أوضح علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، الدول المصرى على مر التاريخ كان معطاء في الحوار العلمي الهادئ.

وتابع شوقى علام، أن الأزهر الشريف يعمل على إيصال العلم الشرعي وحقائق الإسلام، والأحكام الشرعية المنضبطة.

وأضاف قائلا:"جماعة الإخوان الإرهابية تعادى الأزهر الشريف لأن منهجها لا يتوافق مع منهج الأزهر الشريف".

وتابع قائلا:" الأزهر يعمل على كشف خداع وكذب وزيف منهجيتهم وعوارهم".