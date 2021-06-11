بايدن يرشح كارلوس ديل تورو وزيرا للبحرية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم ترشيح كارلوس ديل تورو وزيرا للبحرية.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن كارلوس ديل تورو، قائد بحري متقاعد، لديه خبرة 40 عاما في الأمن القومي والعمليات البحرية.

وتورو هو رئيس إحدى شركات التكنولوجيا وضابط سابق في البحرية، وحال توليه الوزارة سيصبح ثاني شخص من أصل لاتيني يتولى ذلك المنصب.

ولد تورو في هافانا، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1962، وتخرج من الأكاديمية البحرية الأمريكية في 1983.

وخدم الضابط السابق لفترة في الخليج العربي، وشغل عدد من المناصب في وزارة الدفاع "البنتاجون".

كان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على مرشح مقاطعة نيوجيرسي زاهد قريشي، ليكون أول قاض اتحادي مسلم، مدى الحياة.

ويعد قريشي ثالث مرشح للرئيس جو بايدن في مجال القضاء، يوافق عليه مجلس الشيوخ.

ومنذ توليه منصبه، عين الرئيس الأمريكي حوالي 20 قاضيا لملء مناصب شاغرة في المحاكم الفيدرالية وينتظر أن يقر تعيينهم مجلس الشيوخ.