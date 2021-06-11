المالية: معدلات التضخم الآن في مصر سجلت من 4.5% إلى 5%

قال محمد معيط وزير المالية، إن معدلات التضخم الآن في مصر سجلت من 4.5% إلى 5% فقط، مضيفا أن الموازنة الجديدة الأكبر في تاريخ مصر.



وأكد معيط، في حوار مع الإعلامي محمد على خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الجمعة، أنه تم تقليص الدين العام رغم جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ما يحدث مجهود دولة كبير.

وأوضح وزير المالية، أن كل ما يتم زيادة الإيرادات يجعلنا في مكانة أفضل من الناحية الاقتصادية ويجعل العالم ينظر لنا بشكل مختلف.



وفي السياق نفسه أشار محمد معيط وزير المالية، إلى أن متوسط سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة 61 دولار، مؤكدا أن الدولة ضخت 30 مليار جنية لدعم تنشيط الصادرات المصرية في عام واحد فقط.



وتابع وزير المالية، أن معظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة ضخت 30 مليار جنيه؛ لدعم تنشيط الصادرات المصرية في عام واحد فقط.

