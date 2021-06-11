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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

60 دقيقة.. إيطاليا تتقدم على تركيا وتبحث عن الهدف الثاني في افتتاح يورو 2020

صدى البلد

مرت 60 دقيقة من أحداث مباراة منتخبي إيطاليا وتركيا، في افتتاح كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، والنتيجة تشير لتقدم “ الأزوري” بهدف دون مقابل.

المنتخب الإيطالي بدأ الشوط الثاني بإجراء أولى التبديلات بإشراك دي لورينزو بدلًا من فلورينزي، فيما دفع مدرب منتخب تركيا بأوندير بدلًا من يازجي.

وفي الدقيقة 50، كاد أوندير أن يسجل هدف التقدم للأتراك، بعدما قام بقطع الكرة من جورجينيو، لينطلق بهجمة مرتدة على مرمى الطليان، لكن دوناروما تصدى لتسديدته بسهولة.

وفي الدقيقة 53، اخترق بيراردي دفاعات تركيا من الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية قابلها ديميرال مدافع الأتراك ليسكن الكرة شباك منتخب بلاده بالخطأ معلنًا عن أول أهداف المنتخب الإيطالي.

منتخب إيطاليا كثف من محاولاته بعد ذلك لتعزيز التقدم عن طريق بيراردي ولوكاتيلي وإنسيني، لكن تسديداتهم ضلت طريق مرمى تركيا.

الشوط الأول

الفرصة الوحيدة في أول 15 دقيقة من المباراة الافتتاحية لليورو جاءت عن طريق الطليان، عندما اخترق دومينيكو بيراردي دفاعات الأتراك من الجهة اليمنى، ليمرر الكرة بالعرض لـ تشيرو إيموبيلي، لكن تسديدة الأخير جاءت في الشباك الخارجية لمرمى منتخب تركيا.

وبدا الحذر بين المنتخبين واضحًا بعد ذلك، حيث تناقل اللاعبون الكرة في منتصف الملعب دون خطورة تذكر على أي من المرميين.

بعد ذلك، سيطر المنتخب الإيطالي بشكل كامل على مجريات اللعب، وطالب لاعبو “ الأزوري” احتساب ضربة جزاء لهم مدعين إبعاد سويونشو مدافع الأتراك، تسديدة تشيرو إيموبيلي بيده في الدقيقة 20، لكن حكم اللقاء رفض احتساب خطأ.

وفي الدقيقة 22، سدد جيورجيو كيليني قائد منتخب إيطاليا، الكرة برأسه ببراعة، لكن شاكير حارس مرمى تركيا تصدى لها ببراعة، مخرجًا الكرة لضربة ركنية.

وفي الدقيقة 29، سدد نيكولو باريلا تسديدة من خارج منطقة جزاء تركيا، لكنها علت المرمى.

وفي الدقيقة 33، مرت رأسية إيموبيلي بجوار مرمى الأتراك في أخطر فرص الطليان.

وفي الدقيقة 35، انطلق بوراك يلماز بهجمة مرتدة على مرمى إيطاليا، ليرسل كرة عرضية قابلها دوناروما حامي عرين الأزوري، مبعدًا الخطورة عن منتخب بلاده

وفي الدقيقة 43، استلم تشيرو إيموبيلي الكرة داخل منطقة جزاء تركيا، ليطلق تسديدة قوية، لكنها جاءت في أحضان شاكير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة تركيا:

في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي - ليوناردو بونوتشي - جيورجيو كيليني - ليوناردو سبينازولا

خط الوسط: نيكولو باريلا - جورجينيو - مانويل لوكاتيلي

خط الهجوم: دومينيك بيراردي - لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي

 

تشكيل منتخب تركيا لمواجهة إيطاليا:

في حراسة المرمى: أوجوركان شاكير

خط الدفاع: محمد زكي - مريح ديميرال - شاجلار سويونشو - أوموت ميراش

خط الوسط: أوكاي يوكشلو - أوزان توفان - يوسف يازجي

خط الهجوم: كينان كارامان - هاكان تشالهانجلو - بوراك يلماز

ويتواجد المنتخبان الإيطالي والتركي في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” رفقة منتخبي سويسرا وويلز.

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