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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة .. سمية الخشاب تخطف اﻷنظار على إنستجرام

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بأحدث صور لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سمية الخشاب بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان قصير منقوش، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على عدم المبالغة بوضع لمسات بسيطة من المكياج باللون البينك وعلقت "الثقة هي أجمل شيء يمكن أن تمتلكه. 👸🏻 كوني واثقه من نفسك.👸🏻"


تمكنت أغنية "أوعدك" للنجمة سمية الخشاب ومغني المهرجانات، عمر كمال من الوصول إلى ٣ ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، لـ سمية الخشاب وعمر كمال، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

نشر مغني المهرجانات عمر كمال فيديو جديدًا له بصحبة النجمة سمية الخشاب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتقول كلمات الأغنية: “أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك”.


وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

سمية الخشاب عمر كمال فستان إطلالة ساحرة مسلسل موسى فستان قصير الفنانة سمية الخشاب السباق الرمضانى سمية الخشاب وعمر كمال

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