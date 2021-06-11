وزير خارجية بلغاريا: الحوار الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية

أكد وزير خارجية بلغاريا سفيتلان ستويف، ضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وفقًا لوكالة وفا الإخبارية.

وأكد سفيتلان خلال اجتماع عقده مع مجلس السفراء العرب، أن تصعيد التوتر لا يؤدي إلى حل للصراع، وأن الحوار هو الطريق الوحيد للحل، وموقف بلاده في الحل ثابت عبر المفاوضات.

واستعرض سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح الأوضاع التي شهدتها الساحة الفلسطينية وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، مطالبا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها في الأرض المحتلة.



وقدم عدد من السفراء العرب مداخلات أكدوا من خلالها على التضامن العربي ومركزية القضية الفلسطينية للدول العربية، وادانتهم للاعتداءات الاسرائيلية، كما طالبوا بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال.

وبحث المجتمعون العلاقات بين بلغاريا والدول العربية وأهمية التوصل لحل للصراع على أساس حل الدولتين.

حضر الاجتماع إلى جانب السفير الفلسطيني سفراء مصر والكويت والجزائر والإمارات ولبنان والسعودية والعراق واليمن والمغرب وليبيا.