رغم الراحة .. طارق حامد يخوض تدريبات منفردة في "الجيم"

خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وبدنية بشكل منفرد داخل صالة الجيمانزيوم بالنادي، اليوم الجمعة.

وقام حامد بأداء هذه التدريبات، على الرغم من حصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية.

ويحرص طارق حامد بشكل دائم على التدريب منفردا خلال فترة الراحة للفريق، للحفاظ على لياقته البدنية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا السبت في إطار الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين على ستاد القاهرة الدولي.