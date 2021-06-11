العسال: الرئيس السيسي يُولى حقوق الإنسان أهمية كبيرة

قال المستشار محمود العسال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى حقوق الإنسان أهمية كبيرة دائما ما يصدر توجيهاته بضرورة احترام حقوق الإنسان توفير حياة كريمة له ومعاملته بحس ورفق ووجه بإنشاء قطاع لحقوق الإنسان و إدارة البيان والتوجيه هي نقطة التواصل بين الشعب والحكومة ويستطيع المواطنين أن يتقدم بشكوى من الأشياء التي يتضرر منها.

وأضاف المستشار محمود العسال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرياضة لدى بعض الجماهير أهم من المأكل والمشرب، كانت في الفترة الماضية تعد للتسلية والترفيه بخلاف الأيام الحالية.

وتابع رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، الدولة شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة في التطوير والتحديث في مختلف المجالات والقطاعات من التعليم والصحة والطاقة والنقل وغير، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف حياة كريمة للمواطنين.