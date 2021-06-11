عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العسال: الرئيس السيسي يُولى حقوق الإنسان أهمية كبيرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال المستشار محمود العسال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى حقوق الإنسان أهمية كبيرة دائما ما يصدر توجيهاته بضرورة احترام حقوق الإنسان توفير حياة كريمة له ومعاملته بحس ورفق ووجه بإنشاء قطاع لحقوق الإنسان و إدارة البيان والتوجيه  هي نقطة التواصل بين الشعب والحكومة ويستطيع المواطنين أن يتقدم بشكوى من الأشياء التي يتضرر منها.

وأضاف المستشار محمود العسال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرياضة لدى بعض الجماهير أهم من المأكل والمشرب، كانت في الفترة الماضية تعد للتسلية والترفيه بخلاف الأيام الحالية.

وتابع رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، الدولة شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة في التطوير والتحديث في مختلف المجالات والقطاعات من التعليم والصحة والطاقة والنقل وغير، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف حياة كريمة للمواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المجلس الوطنى لحقوق الإنسان المستشار محمود العسال حقوق الإنسان

ترشيحاتنا

اليونان: قبول جميع اللقاحات حتى ما ترفض وكالة الأدوية الأوروبية دخولها البلاد

بقيادة الدراجة.. ولي عهد بريطانيا يطالب المؤسسات بالمساهمة في الحد من التغير المناخي

إيطاليا تقسو على تركيا بالهدف الثالث في افتتاح يورو 2020

يورو 2020 .. إيطاليا تضيف الهدف الثاني في شباك تركيا

أثاث ومفروشات حسب الإمكانات المادية.. نواب التنسيقية يتفقدون معرض ديارنا

أول تعليق من والد طفلة الكيرلي بعد انتهاء الأزمة مع المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

سارعوا.."الصحة"تكشف تطورًا في أعداد المصابين بـ كورونا وموقف الموجة الرابعة

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

أنا جاية من العناية .. سهير المرشدي تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا أثناء تكريمها

أبو العينين يقترح إنشاء وكالة تضم هيئات الاستثمار بأفريقيا لتنمية القارة

بطولة الـ 11 مدينة أوروبية.. شاهد حفل افتتاح يورو 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم حسن يوسف وحسين فهمي وسهير المرشدي بالمركز الكاثوليكي.. صور

الرئيس السيسي: أعتز دائما بالعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

فيديو

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

فيديو جراف.. يكبرها بـ ٤٠ عاما .. أرملة سعيد صالح تكشف أسرار حياتها معه

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ