المنتخب السعودي يهزم سنغافورة بثلاثية في تصفيات آسيا

تمسك المنتخب السعودي بصدارته للمجموعة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس أمم آسيا 2023 في الصين، وذلك بعد فوزه على سنغافورة 3 / صفر،اليوم الجمعة.

وانتظر المنتخب السعودي حتى الدقيقة 83 ليتقدم بالهدف الأول عن طريق سالم الدوسري، قبل أن يسجل فهد المولد الهدف الثاني بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف صالح الشهري الهدف الثالث للمنتخب السعودي.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سنغافورة عند سبع نقاط في المركز الرابع ( قبل الأخير).