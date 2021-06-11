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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود العسال: مصر دولة عظمى في مجال الغاز

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مصر كانت تعاني في السابق من تفجيرات يومية في خطوط الغاز في سيناء، أما اليوم أصبحت مصر دولة عظمى في قطاع الطاقة.

وأضاف محمود العسال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الأمن الداخلي لمصر بعد عام من الدمار والفوضى الذي لحق بمؤسسات الدولة في عهد "الإرهابية"، كما استطاع أن يجعل الشعب يقف بجواره لبناء الوطن، وخاض غمار التحدي لمواجهة العمليات الإرهاب وتطوير البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية.

وبشأن حقوق الإنسان، قال "العسال"، إن المادة 5 من الدستور المصري تقول إن النظام المصري السياسي يقوم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، والمادة 36 من الدستور تلتزم مصر بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية بحقوق الإنسان، ومصر ملتزمة بمحاربة الإرهاب وكل ما يعكر صفو المواطن المصري ولكن في إطار حقوقي.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدستور المصري المستشار محمود العسال البنية التحتية المجلس الوطنى لحقوق الإنسان مؤسسات الدولة المواطن المصري

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